Москва25 сенВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN.
Сам глава РФПИ пока никак не комментировал публикации СМИ.
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Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Дмитриев назвал приезд представителей США важным миротворческим визитом.