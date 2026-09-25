CNN: Дмитриев провел переговоры c Уиткоффом и Кушнером в США

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером, пишут СМИ CNN: Дмитриев провел переговоры c Уиткоффом и Кушнером в США

Москва25 сен Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN.

Сам глава РФПИ пока никак не комментировал публикации СМИ.

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Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Дмитриев назвал приезд представителей США важным миротворческим визитом.