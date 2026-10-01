ВСУ в Харьковской области копят бронетехнику для попытки прорвать окружение

ВСУ копят бронетехнику для прорыва кольца в Харьковской области ВСУ в Харьковской области копят бронетехнику для попытки прорвать окружение

Москва1 окт Вести.ВСУ продолжают сосредотачивать бронетехнику для попытки прорвать окружение в Харьковской области, говорится в Telegram-канале "Северный ветер", близком к российской группировке войск "Север".

По данным канала, на волчанском направлении российские военнослужащие продолжают продвижение в районе окружения и заняли Шабельное.

С внешней стороны кольца украинские силы предприняли контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, однако, как отмечается, успеха не добились и с потерями отошли на исходные позиции.

Противник продолжает сосредотачивать большое количество бронетехники для прорыва кольца окружения отмечается в публикации

Кроме того, в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", по данным канала, перебрасывают пополнение из учебных центров для участия в штурме.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли Шабельное и расширили буферную зону вдоль границы.