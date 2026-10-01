Москва1 октВести.ВСУ продолжают сосредотачивать бронетехнику для попытки прорвать окружение в Харьковской области, говорится в Telegram-канале "Северный ветер", близком к российской группировке войск "Север".
По данным канала, на волчанском направлении российские военнослужащие продолжают продвижение в районе окружения и заняли Шабельное.
С внешней стороны кольца украинские силы предприняли контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, однако, как отмечается, успеха не добились и с потерями отошли на исходные позиции.
Противник продолжает сосредотачивать большое количество бронетехники для прорыва кольца окруженияотмечается в публикации
Кроме того, в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", по данным канала, перебрасывают пополнение из учебных центров для участия в штурме.
Ранее сообщалось, что ВС России взяли Шабельное и расширили буферную зону вдоль границы.