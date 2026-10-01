ВСУ не смогли прорвать окружение в Харьковской области ВСУ безуспешно пытались прорвать окружение в Харьковской области

Москва1 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли контратаку с внешней стороны окружения на Волчанском направлении в Харьковской области, однако не добились успеха и отошли с потерями на исходные позиции, заявил источник РИА Новости.

Противник провел одну контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, успеха не имел и с потерями отошел на исходные позиции приводит РИА Новости слова источника

ВСУ продолжают подвозить бронетехнику для попытки прорыва окружения. Для подготовки контратаки в штурмовой полк "Скала" перебрасывают пополнение из учебных центров.