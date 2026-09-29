Москва29 сенВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танке попытались прорвать кольцо окружения в районе Нефедовки в Харьковской области, однако им этого не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
На волчанском направлении противник на бронетехнике при поддержке танка предпринял очередную попытку прорыва кольца окружения с внутренней стороны в районе Нефедовкиговорится в публикации
Однако российские войска открыли ответный огонь на поражение, тем самым сорвав попытку вражеской армии вырваться из кольца.
28 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска сжимают кольцо окружения украинских сил на северо-востоке Харьковской области. По данным ведомства, за сутки потери Киева в кольце окружения составили до 60 боевиков.