Москва23 сенВести.Российские разведчики вскрыли попытку двух групп ВСУ выйти из окружения в районе Черного в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, две боевые группы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ предприняли попытку выйти из окружения в районе Черного.
Выдвижение было заблаговременно вскрыто разведкойдобавил он
Накануне в МО РФ сообщали, что все попытки ВСУ прорваться из окружения пресечены. При попытках выйти противник лишился до 40 военных.