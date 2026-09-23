Разведчики РФ вскрыли попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области

Разведчики РФ сорвали попытку выхода ВСУ из окружения в Харьковской области Разведчики РФ вскрыли попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области

Москва23 сен Вести.Российские разведчики вскрыли попытку двух групп ВСУ выйти из окружения в районе Черного в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, две боевые группы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ предприняли попытку выйти из окружения в районе Черного.

Выдвижение было заблаговременно вскрыто разведкой добавил он

Накануне в МО РФ сообщали, что все попытки ВСУ прорваться из окружения пресечены. При попытках выйти противник лишился до 40 военных.