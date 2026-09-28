Москва28 сенВести.Российские войска сжимают кольцо окружения украинских сил на северо-востоке Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
По данным ВС РФ, за сутки потери Киева в кольце окружения составили до 60 военных.
Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроляговорится в сообщении
Отмечается, что бои в кольце окружения идут за населенные пункты Грачевка, Рубленое, Лукашово и Нестерово, также украинские войска уничтожаются близ Нефедовки, Купино, Варваровки и Черного.
Ранее в группировке "Север" отмечали, что в ВСУ не ожидали стремительного продвижения российских войск к харьковской Ольховатке.