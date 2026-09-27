Командир Пересвет: ВСУ не ожидали, что ВС РФ так быстро дойдут до Ольховатки

ВСУ не ожидали, что российские войска стремительно дойдут до Ольховатки Командир Пересвет: ВСУ не ожидали, что ВС РФ так быстро дойдут до Ольховатки

Москва27 сен Вести.Российские войска при формировании окружения подразделений ВСУ в Харьковской области стремительно успели дойти до населенного пункта Ольховатка, чего совсем не ожидал противник. Об этом командир тактического направления группировки войск "Север" с позывным Пересвет сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Ольховатка – это ближайший был крупный населенный пункт. Находился в 10 километрах от наших позиций, от государственной границы. Противник не ожидал, что мы так быстро и стремительно сможем дойти, поэтому особо не успел сюда завести подразделения для усиления рассказал он

Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск "Север" сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.