Москва27 сенВести.Российские войска при формировании окружения подразделений ВСУ в Харьковской области стремительно успели дойти до населенного пункта Ольховатка, чего совсем не ожидал противник. Об этом командир тактического направления группировки войск "Север" с позывным Пересвет сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Ольховатка – это ближайший был крупный населенный пункт. Находился в 10 километрах от наших позиций, от государственной границы. Противник не ожидал, что мы так быстро и стремительно сможем дойти, поэтому особо не успел сюда завести подразделения для усилениярассказал он
Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск "Север" сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.