Командир Пересвет рассказал о продвижении ВС России на волчанском направлении Командир Пересвет: ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ на волчанском направлении

Москва27 сен Вести.Обстановка на волчанском направлении стабильная и имеет тенденцию к улучшению, ВС РФ наносят огневое поражение и уничтожают противника. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил командир тактического направления с позывным Пересвет.

Обстановка стабильная, имеет тенденцию к улучшению. Значит, постоянно наносим огневое поражение, ведем разведку и уничтожаем противника сообщил военный

Он отметил, что с начала года группировка войск "Север" продолжает наступать на территории бывшего Волчанского района в Харьковской области. С лета идет наступление в районе Ольховатки и Приколотного для создания котла, добавил командир.

Противник рассчитывал, что инженерные сооружения и рельеф местности его спасут и помогут сдержать наше продвижение. Однако в ходе грамотно спланированной операции нашим руководством и умелых действий командиров и личного состава удалось обойти основные узлы сопротивления, опорные пункты врага и взять в окружение в котле около 2000 украинских националистов из состава 22-й, 159-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, несколько пограничных отрядов также здесь находилось. Также были националисты из разведывательного батальона 425-го штурмового полка "Скала" сообщил Пересвет

Ранее в Миноборны РФ сообщали, что военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ продолжают вести бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области.