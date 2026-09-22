Штурмовик Фанат: ВС РФ с двух сторон сжимают волчанский котел

Штурмовик с позывным Фанат рассказал о сжатии волчанского котла Штурмовик Фанат: ВС РФ с двух сторон сжимают волчанский котел

Москва22 сен Вести.О ситуации в резниковском (волчанском) котле рассказал штурмовик с позывным Фанат. Видео было обнародовано министерством обороны России.

Фанат отметил, что российские военные с двух сторон расширяют буферную зону безопасности в харьковском приграничье.

Населенный пункт Ольховатка взял 79-й мотострелковый полк 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". Наше подразделение работает с внешней стороны волчанского котла, союзники работают с внутренней стороны рассказал военнослужащий

Его подразделение по внешнему контуру котла нарушает логистику ВСУ, лишает противника подвозов и ротации. То же самое делают союзные подразделения, но только внутри кольца, поясняет Фанат.

Все попытки прорыва старательно отражаем, не даем врагу пройти опять вовнутрь добавляет о работе своего подразделения Фанат

По словам российского военнослужащего, технику противника выявляет воздушная разведка, а затем выжигают ударные БПЛА. Артиллерия ВС РФ работает в основном по опорным пунктам противника.

Минобороны России сообщало о взятии под контроль Ольховатки 15 сентября.

Военный эксперт Евгений Михайлов назвал ситуацию для ВСУ в резниковском котле кромешным адом. У окруженных боевиков ВСУ, численность которых доходит до 10 батальонов, нет возможности вырваться, единственный шанс на выживание – это сдача в плен.

В котел попали наиболее боеспособные подразделения ВСУ на данном направлении, отметил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба.

Российская армия взяла под контроль 21 сентября населенные пункты Польная и Новоалександровка. Были пресечены три попытки ВСУ по заброске групп усиления из населенного пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки.