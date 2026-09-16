Военный эксперт Михайлов: выжить в Резниковском котле можно только сдачей в плен

"Кромешный ад": военный эксперт Михайлов о ситуации в Резниковском котле Военный эксперт Михайлов: выжить в Резниковском котле можно только сдачей в плен

Москва16 сен Вести.У украинских боевиков, окруженных в Резниковском котле в Харьковской области, нет никакой возможности оттуда вырваться, и единственный шанс выжить - сдаться в плен. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт Евгений Михайлов.

Ситуацию для попавших в котел подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксперт охарактеризовал как "кромешный ад".

Учитывая поступающие кадры из Резниковского котла, а это именно окружение порядка 10 батальонов ВСУ на северо-востоке Харьковской области, можно сказать одно: для ВСУ наступил кромешный ад. Уничтожение идет "Солнцепеками", уничтожение идет артиллерией, уничтожение идет беспилотными летательными аппаратами. Уничтожаются пикапы, живая сила, мотоциклы - то есть все под контролем. Шансов выжить нет, ротации - нет, спасти раненых нет никакой возможности, получить пропитание также нет никакой возможности сказал Михайлов

По его словам, единственный способ выжить для окруженных украинских боевиков - сдача в плен.

Для ВСУ остается только один выход: сдаться, иначе будут все уничтожены. Кадры очень впечатляющие. Дело в том, что они показывают, что практически нет никакого выхода. Хоть попытайтесь помочь ВСУ выйти с другой стороны, хоть изнутри - нет никаких шансов прорваться. То есть идет просто уничтожение врага в окружении. Соответственно, еще раз скажу, единственный шанс выжить — это сдаться подчеркнул Михайлов

Около тысячи украинских боевиков остаются в Резниковском котле, российская армия пресекает все попытки прорвать кольцо, рассказал ранее военкор ИС "Вести" Николай Долгачев.