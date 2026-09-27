Командир Пересвет рассказал о ходе зачистки волчанского котла Командир Пересвет: в волчанском котле уже уничтожена тысяча боевиков ВСУ

Москва27 сен Вести.В волчанском котле, что в Харьковской области, уже уничтожено около одной тысячи украинских боевиков. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил командир тактического направления с позывным Пересвет.

На момент окончания сентября около тысячи боевиков было уничтожено, националистов. Уничтожены пункты управления БПЛА, счет идет на десятки. Бронемашин очень много, пикапов. Было также сожжено в данном котле квадроциклы и гаубицы сказал он

Ранее командир с позывным Пересвет заявил, что вооруженные силы Украины южнее харьковского котла выставили заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат, пытающихся покинуть передовую.