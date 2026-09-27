Стало известно, какой удар нанесет ВСУ разгром на волчанском направлении Командир Пересвет объяснил важность разгрома ВСУ на волчанском направлении

Москва27 сен Вести.Завершение разгрома группировки ВСУ на Волчанском направлении и освобождение еще пятнадцати населенных пунктов расширит полосу безопасности вдоль государственных границ РФ. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил командир тактического направления с позывным Пересвет.

Завершение разгрома вражеской группировки на данном участке фронта и освобождение еще пятнадцати населенных пунктов существенно расширит полосу безопасности вдоль государственной границы и позволит выполнить задачу Верховного Главнокомандующего сообщил Пересвет

Ранее сообщалось, что военные Северной группировки обнаруживают замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области, в том числе в волчанском котле, по антеннам и станциям Starlink.