Москва24 сенВести.Военные Северной группировки обнаруживают замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области, в том числе в волчанском котле, по антеннам и станциям Starlink, рассказал ТАСС боец с позывным Карта.
Речь и идет о работе подразделений беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса "Севера", которые с начала сентября уничтожили более 210 украинских блиндажей с личным составом в Харьковской области.
В ходе ведения воздушной разведки операторами были обнаружены замаскированные позиции. Военнослужащие анализировали местность, обращали внимание на установленные антенные выносы, масксети, спутниковые станции Starlink, а также следы жизнедеятельностирассказал начальник планирования и противодействия БПЛА корпуса
Операторы FPV-дронов и БПЛА самолетного типа "Молния-2", а также артиллерийские подразделения поражают обнаруженные цели. Огневое воздействие ведется по всей зоне ответственности корпуса, в том числе задачи по выявлению целей в волчанском котле.