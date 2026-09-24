Антенны и станции Starlink выдают военным РФ позиции ВСУ в Харьковской области ВС РФ в районе Волчанска находят скрытые позиции ВСУ по станциям Stralink

Москва24 сен Вести.Военные Северной группировки обнаруживают замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области, в том числе в волчанском котле, по антеннам и станциям Starlink, рассказал ТАСС боец с позывным Карта.

Речь и идет о работе подразделений беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса "Севера", которые с начала сентября уничтожили более 210 украинских блиндажей с личным составом в Харьковской области.

В ходе ведения воздушной разведки операторами были обнаружены замаскированные позиции. Военнослужащие анализировали местность, обращали внимание на установленные антенные выносы, масксети, спутниковые станции Starlink, а также следы жизнедеятельности рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА корпуса

Операторы FPV-дронов и БПЛА самолетного типа "Молния-2", а также артиллерийские подразделения поражают обнаруженные цели. Огневое воздействие ведется по всей зоне ответственности корпуса, в том числе задачи по выявлению целей в волчанском котле.