ВС РФ ведут бои за населенные пункты Рубленое и Хрипуны Харьковской области

МО: войска РФ ведут бои за Рубленое и Хрипуны Харьковской области ВС РФ ведут бои за населенные пункты Рубленое и Хрипуны Харьковской области

Москва24 сен Вести.Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ продолжают вести бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области отметили в ведомстве

Село Хрипуны расположено в Волчанском районе. Ранее на севере Харьковской области российские войска создали волчанский (резниковский) котел, в который угодили 10 батальонов ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении вооруженными силами РФ Доброполья в ДНР. Это село - ключевой населенный пункт, открывающий путь для освобождения Славянска и Краматорска.