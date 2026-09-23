Минобороны показало кадры освобождения населенных пунктов в Харьковской области Минобороны опубликовало кадры освобождения Красного Яра и Потихоново

Москва23 сен Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными населенных пунктов Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.

В ведомстве отметили, что бойцы группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области говорится в сообщении Минобороны

В боевых действиях принимали участие бойцы штурмовых подразделений 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии и штурмовики 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Закрепившись в селах, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий, а инженерные группы – к разминированию местности от взрывоопасных предметов отметили в МО

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ.