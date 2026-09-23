Москва23 сенВести.Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки освободили Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Населенные пункты перешли под контроль военнослужащих "Северной" группировки войск.
В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоновоговорится в сообщении Минобороны
В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля.
Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области.