Москва13 сен Вести.Боевую работу военнослужащих подразделений группы войск "Север" во время освобождения населенного пункта Черняков в Харьковской области сняли на видео. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ролике демонстрируется запуск беспилотных летательных аппаратов, а также стрельба из танка.

В ходе боев активно применялись артиллерийские системы. Значительный вклад в достижение поставленных целей внесли подразделения войск беспилотных систем, которые осуществляли круглосуточное разведывательное обеспечение, предоставляли точные координаты для корректировки артиллерийского огня уточнили в ведомстве

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военнослужащие продолжают сжимать в Харьковской области кольцо окружения, внутри которого заперты украинские боевики. За минувшие сутки ВСУ уже потеряли на этом участке более 50 солдат.