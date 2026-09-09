Москва9 сенВести.Министерство обороны России опубликовало кадры поражения танка и автомобильной техники Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен специалистами войск беспилотных систем между населенными пунктами Слизнево и Курганное.
Ранее в Минобороны заявили, что армия России взяла под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.
Сообщалось также, что ВС РФ развивают расширение внешнего кольца окружения украинских боевиков в Харьковской области.