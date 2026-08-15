Опубликованы кадры поражения пункта заправки техники ВСУ в Харьковской области Российские "Герани" уничтожили пункт заправки техники ВСУ в Харьковской области

Москва15 авг Вести.Ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Герань" был уничтожен пункт заправки военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России, опубликовав соответствующие кадры.

По данным российского оборонного ведомства, тыловая инфраструктура украинской армии была выявлена оператором разведывательного дрона.

Накануне ударами беспилотных летательных аппаратов "Герань" в населенном пункте Вербовка Харьковской области был уничтожен пункт заправки военной техники говорится в заявлении

Объективным контролем зафиксировано уничтожение назначенной цели, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили в порту Одесса патрульный катер, который использовался для сопровождения морских судов с военными грузами.