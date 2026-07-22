Удар ВС РФ вывел из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

ВС РФ ударили по газоперерабатывающей установке в Харьковской области Удар ВС РФ вывел из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

Москва22 июл Вести.Российские войска беспилотниками "Герань-4 сикер" вывели из строя газоперерабатывающую установку в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным силового ведомства, Россия применила дроны "Герань-4 сикер" по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области.

В результате удара установка выведена из строя говорится в сообщении

Ранее Минобороны проинформировало о том, что ВС России с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер" поразили логистический центр в Днепропетровске. Удар был нанесен 18 июля.