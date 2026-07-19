Москва19 июл Вести.ВС РФ расчетами БПЛА "Герань-4 Сикер" уничтожили центра переработки углеводородного сырья ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, центр располагался в районе населенного пункта Базилевщина Полтавской области.

Особенностью примененного для атаки беспилотника является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.