Москва19 июлВести.ВС РФ расчетами БПЛА "Герань-4 Сикер" уничтожили центра переработки углеводородного сырья ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, центр располагался в районе населенного пункта Базилевщина Полтавской области.
Особенностью примененного для атаки беспилотника является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.