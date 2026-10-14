В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии Песков: работа в направлении энергетического перемирия РФ и Украины продолжается

Москва14 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что контакты по теме возможного энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжаются, однако Кремлю пока нечего добавить к уже сказанному.

Продолжаются контакты по этому поводу. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем заявил Песков

Представитель Кремля рекомендовал журналистам адресовать конкретные вопросы по поводу этих заявлений самому Дональду Трампу, который первым заявил о якобы достижении договоренностей между сторонами.

Песков не стал уточнять, с какой именно стороной (США, Украиной или обеими странами) ведутся эти контакты, подчеркнув, что дополнительных деталей на данный момент нет.

Ранее в октябре 2026 года Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social заявление, в котором утверждал, что стороны достигли согласия по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.