Москва15 сенВести.Заявления об энергетическом перемирии должны подкрепляться конкретными делами, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией президента США Дональда Трампа, касающейся энергетического перемирия, и оценивают эту инициативу положительно.
Как подчеркнула Захарова, российская сторона ранее никогда не нарушала условия перемирий, чего нельзя сказать о киевском режиме.
Теперь самое главное, чтобы соответствующие заявления воплощались в делах. …За всеми словами должны стоять конкретные дела, подкрепляющие эти словасказала Захарова на брифинге на полях Международного фестиваля молодежи
Ранее Трамп заявлял, что Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга. В то же время Песков во вторник сообщал, что ВСУ в ночь на 15 сентября попытались нанести удар по одному из российских энергетических объектов.