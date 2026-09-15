Захарова: слова об энергетическом перемирии надо подкреплять делами

Захарова: заявления об энергетическом перемирии должны воплощаться в делах Захарова: слова об энергетическом перемирии надо подкреплять делами

Москва15 сен Вести.Заявления об энергетическом перемирии должны подкрепляться конкретными делами, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией президента США Дональда Трампа, касающейся энергетического перемирия, и оценивают эту инициативу положительно.

Как подчеркнула Захарова, российская сторона ранее никогда не нарушала условия перемирий, чего нельзя сказать о киевском режиме.

Теперь самое главное, чтобы соответствующие заявления воплощались в делах. …За всеми словами должны стоять конкретные дела, подкрепляющие эти слова сказала Захарова на брифинге на полях Международного фестиваля молодежи

Ранее Трамп заявлял, что Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга. В то же время Песков во вторник сообщал, что ВСУ в ночь на 15 сентября попытались нанести удар по одному из российских энергетических объектов.