Песков: ВСУ ночью пытались ударить по одному из российских энергообъектов

В Кремле рассказали о попытке Киева ударить ночью по энергообъекту РФ Песков: ВСУ ночью пытались ударить по одному из российских энергообъектов

Москва15 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 15 сентября предприняли попытку нанести удар по одному из российских энергетических объектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он уточнил, что попытка атаки была осуществлена "в одном из российских регионов".

Действительно, ночью украинцами была предпринята попытка удара по одному из энергообъектов на территории России, в одном из российских регионов сказал Песков

Других подробностей официальный представитель Кремля не озвучил.