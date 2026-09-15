Москва15 сенВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 15 сентября предприняли попытку нанести удар по одному из российских энергетических объектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он уточнил, что попытка атаки была осуществлена "в одном из российских регионов".
Действительно, ночью украинцами была предпринята попытка удара по одному из энергообъектов на территории России, в одном из российских регионовсказал Песков
Других подробностей официальный представитель Кремля не озвучил.