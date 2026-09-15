Мирошник: ВСУ атакуют энергетику регионов РФ, за неделю погибли 48 человек Мирошник: ВСУ совершают энергоцид в Запорожье и Белгородской области

Москва15 сен Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем докладе сообщил, что на минувшей неделе украинские формирования целенаправленно наносили удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь устроить так называемый "энергоцид". География атак оказалась широкой: Запорожская, Белгородская, Курская области, ЛНР, Краснодарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе отметил Мирошник

В частности, в Геленджике из-за атаки украинского беспилотника загорелась электроподстанция. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар оставался обесточенным в течение четырёх суток — повреждения получили линии электропередачи.

Мирошник также привел данные о жертвах: за прошлую неделю от ударов украинских дронов погибли 48 жителей Российской Федерации, среди них трое детей. Кроме того, дипломат отметил, что украинские боевики ежедневно наносили около 1,1 тысячи ударов по инфраструктуре России.

ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской и других областях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.