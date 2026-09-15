Мирошник: за неделю от ударов БПЛА ВСУ погибли 48 россиян Жертвами атак украинских дронов за неделю стали 48 мирных жителей РФ

Москва15 сен Вести.За минувшую неделю в результате атак украинских беспилотников в регионах России погибли 48 мирных жителей, в том числе трое детей. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Еще 336 гражданских лиц, включая 16 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее число жертв и пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Краснодарском крае.

По словам дипломата, ВСУ в среднем наносили около 1 180 ударов по гражданской инфраструктуре ежедневно, выпустив за неделю более 8,2 тыс. боеприпасов различных типов.