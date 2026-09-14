Депутат Колесник о заявлении Трампа про энергоперемирие: это только слова

В Госдуме отреагировали на слова Трампа об энергетическом перемирии Депутат Колесник о заявлении Трампа про энергоперемирие: это только слова

Москва14 сен Вести.Запретить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины может только только верховное командование и лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил изданию "Абзац" депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о якобы заключении энергетического перемирия.

Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга.

Это только слова, заявления. Принимать решение будет наше верховное командование, наши вооруженные силы, да, и лично Верховный главнокомандующий. Я думаю, у нас есть свои военные целесообразности, и мы их реализуем полагает Колесник

Парламентарий также выразил мнение, что Украина намерена к зиме восстановить энергетическую инфраструктуру, что позволит стране возобновить производство вооружений. Депутат считает, что Киев согласился отказаться от ударов беспилотниками по НПЗ, поскольку такие действия неизбежно повлекли бы ответные меры по принципу зеркальности.