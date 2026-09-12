Москва12 сен Вести.Предстоящая зима окажется тяжелой для Киева и Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия") в интервью ТАСС.

Украину ожидает тяжелая зима. Россия вынуждена уничтожать украинскую военную инфраструктуру. Россия не может допустить гибели своих воинов, людей, гражданского населения, ей приходится уничтожать [объекты инфраструктуры], в том числе объекты энергетики и логистики. Поэтому зима будет тяжелая, и тяжелая она будет и для ВСУ, потому что Россия продолжит наращивать массированность ударов отметил Колесник

Президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена зеркально отвечать на удары ВСУ по российским объектам, и этот ответ "оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры".

По словам Путина, Вооруженные силы (ВС) России получили указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Киев бьет по российским объектам, и он получит ответ, подчеркнул президент.