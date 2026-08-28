Депутат Колесник заявил, что Украина ответит за атаку по Севастополю

Депутат Колесник: Украина получит тяжелый ответный удар за атаку по Севастополю Депутат Колесник заявил, что Украина ответит за атаку по Севастополю

Москва28 авг Вести.Украина получит тяжелый ответ за нанесение ударов по Севастополю, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин анонсировал зеркальные тяжелые и массированные ответы на удары ракетами вглубь страны.

Я думаю, что ответ будет "красным" по своей тяжести. И по Севастополю они сегодня работали, и по Саратову - получат в ответ в кратном размере и удары более тяжелые, чем они нанесли нам … А мы своих целей по уничтожению ВПК противника достигаем заявил Колесник Ленте.ru.

Ранее в результате атаки украинских БПЛА по Севастополю повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада, а также 15 автомобилей. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ при атаке использовали дроны, содержащие в себе взрывчатку и шрапнель.