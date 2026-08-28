Москва28 авгВести.Украина получит тяжелый ответ за нанесение ударов по Севастополю, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин анонсировал зеркальные тяжелые и массированные ответы на удары ракетами вглубь страны.
Я думаю, что ответ будет "красным" по своей тяжести. И по Севастополю они сегодня работали, и по Саратову - получат в ответ в кратном размере и удары более тяжелые, чем они нанесли нам … А мы своих целей по уничтожению ВПК противника достигаемзаявил Колесник Ленте.ru.
Ранее в результате атаки украинских БПЛА по Севастополю повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада, а также 15 автомобилей. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ при атаке использовали дроны, содержащие в себе взрывчатку и шрапнель.