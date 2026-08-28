БПЛА со взрывчаткой и шрапнелью атакуют Севастополь ВСУ атакует Севастополь беспилотниками, начиненными взрывчаткой и шрапнелью

Москва28 авг Вести.ВСУ атакует Севастополь с применением беспилотников, которые содержат в себе взрывчатку и шрапнель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что налеты боевой техники Украины на город продолжаются.

Враг продолжает атаковать город тяжелыми беспилотниками, начиненными взрывчаткой и шрапнелью написано в его канале

Ранее стало известно о попадании такого БПЛА в жилой дом, в котором пострадали четверо. Обошлось без погибших.

Черноморским флотом, ПВО и мобильными огневыми группами идет отражение атак.