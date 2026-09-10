Захарова: России и США есть о чем говорить

"От слов к действиям": Захарова призвала воплощать договоренности с США в дела Захарова: России и США есть о чем говорить

Москва10 сен Вести.Москве и Вашингтону есть о чем говорить, однако важно переходить от слов к практическим действиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Дипломат отвечала на вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае и возможной повестке переговоров.

Вы знаете, это очень интересная постановка вопроса по поводу, есть ли о чем еще говорить? Безусловно, есть о чем говорить. Но важно воплощать эти слова в дела отметила Захарова

По словам официального представителя российского МИД, между Москвой и Вашингтоном сохраняется широкий круг вопросов для обсуждения. При этом она подчеркнула необходимость практической реализации достигнутых договоренностей.

Захарова также заявила, что Россия выполняет и продолжает выполнять договоренности, достигнутые с США и другими государствами.

Россия сделала все и делает все, о чем договаривается, и с Соединенными Штатами, и с другими странами подчеркнула дипломат

Восточный экономический форум прошел 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ в 2026 году стало "Дальний Восток — развитие во благо людей".