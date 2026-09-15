"Хорошая инициатива": Песков об идее Трампа об энергоперемирии Песков: Кремль считает идею Трампа об энергоперемирии хорошей инициативой

Москва15 сен Вести.В Кремле ознакомились с публикацией президента США Дональда Трампа, касающейся энергетического перемирия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва оценивает эту инициативу положительно и находится в контакте с американской стороной.

Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений заявил Песков журналистам

Ранее пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва приветствует призыв Трампа к Киеву прекратить бить по мирным объектам.