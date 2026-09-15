Москва15 сенВести.В Кремле ознакомились с публикацией президента США Дональда Трампа, касающейся энергетического перемирия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва оценивает эту инициативу положительно и находится в контакте с американской стороной.
Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решенийзаявил Песков журналистам
Ранее пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва приветствует призыв Трампа к Киеву прекратить бить по мирным объектам.