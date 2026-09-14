Песков: РФ приветствует призыв Трампа к Киеву прекратить бить по мирным объектам

Кремль приветствует призыв Трампа к Зеленскому прекратить атаки на НПЗ Песков: РФ приветствует призыв Трампа к Киеву прекратить бить по мирным объектам

Москва14 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа остановить атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. По его словам, РФ приветствует подобные заявления.

Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре подчеркнул Песков

Ранее Трамп заявил, что из-за ударов ВСУ по российским НПЗ в мире возникает дефицит дизельного топлива, и призвал главу киевского режима Владимира Зеленского остановить подобные атаки.