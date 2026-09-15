Москва15 сенВести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на изображенный на стене топор, "нависающий" над президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на их совместном фото.
Таким образом он прокомментировал опубликованную Стуббом фотографию, посвященную его встрече с Мерцем.
Что может символизировать топор над головами таких жизнерадостных европейских лидеров?написал Дмитриев
Между тем, британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что политический курс канцлера Германии Фридриха Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтингов.
Кроме того, газета Die Welt писала, что выступление Мерца после провала на выборах опозорило Христианско-демократический союз. Как сообщает издание, канцлер мог бы использовать речь для усиления своих позиций, но в итоге нанес ущерб самому себе.