Дмитриев обратил внимание на фото Мерца и Стубба с "нависающим" над ними топором

Дмитриев обратил внимание на топор, "нависающий" на Мерцем и Стуббом на их фото Дмитриев обратил внимание на фото Мерца и Стубба с "нависающим" над ними топором

Москва15 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на изображенный на стене топор, "нависающий" над президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на их совместном фото.

Таким образом он прокомментировал опубликованную Стуббом фотографию, посвященную его встрече с Мерцем.

Что может символизировать топор над головами таких жизнерадостных европейских лидеров? написал Дмитриев

Между тем, британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что политический курс канцлера Германии Фридриха Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтингов.

Кроме того, газета Die Welt писала, что выступление Мерца после провала на выборах опозорило Христианско-демократический союз. Как сообщает издание, канцлер мог бы использовать речь для усиления своих позиций, но в итоге нанес ущерб самому себе.