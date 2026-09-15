Москва15 сенВести.Украинские военные начали использовать беспилотники, способные развивать скорость до 400 км/ч, сообщил ТАСС командир бригады "Пятнашка", герой ДНР Ахра Авидзба.
По его словам, у ВСУ есть новые виды БПЛА самолетного типа с улучшенными характеристиками.
Есть новые виды "самолетов", которые разгоняются до 400 километров в часзаявил он
Боец добавил, что в бригаде проходит обучение по противодействию и нейтрализации данной разновидности беспилотников.
Ранее сообщалось, что ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Харьковской области.