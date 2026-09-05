Москва5 сен Вести.Одна из главных задач бойцов 77-го мотострелкового полка ВС РФ "Южной" группировки войск в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике - уничтожение вражеских пунктов управления БПЛА. О возможностях применяемых при этом ударных дронов "Оса" рассказали военкору ИС "Вести" Игорю Пиханову операторы беспилотных систем с позывными Ман и Хатаб.

Расчеты БПЛА используют тяжелые FPV-коптеры "Оса" - новые отечественные ударные дроны, способные нести крупные боеприпасы и развивающие скорость до 100 км/час.

Там нора находится, блиндаж, подвал, либо здание. Сразу уничтожается вот такими большими дронами. "Птица" очень хорошая, несет далеко. Снаряды таскали разного вида. На пехоту поднимаем осколочные, на технику поднимаем кумулятивные. Танки, "Брэдли" были поражены рассказал оператор беспилотных систем Ман

Пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) - приоритетная цель для российских бойцов, так как именно оттуда наносятся удары дронами по городам Донбасса.

Прямого столкновения они [ВСУ] не хотят. Они боятся, поэтому пытаются дронами. И мирные жители страдают от них, поэтому они и есть основная цель. Разведчик находит - мы летим на эту точку и отрабатываем сообщил Хатаб

Ранее в США рассказали о панике на Украине из-за новых российских реактивных дронов.