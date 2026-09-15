Около 460 компаний в Румынии могут обанкротиться из-за закрытия НПЗ "Лукойла"

В Румынии предупредили о риске массовых банкротств при закрытии НПЗ "Лукойла" Около 460 компаний в Румынии могут обанкротиться из-за закрытия НПЗ "Лукойла"

Москва15 сен Вести.Около 460 компаний в Румынии могут обанкротиться, если правительство страны срочно не перезапустит работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Petrotel, принадлежащего российскому "Лукойлу", заявил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

По его словам, которые приводит портал DCBusiness, массовое закрытие компаний может отразиться примерно на 8 тысячах сотрудников по всей стране, что приведет к социальной проблеме для государства.

Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются сказал Хоссу

Профсоюзный лидер подчеркнул, что в результате бездействия правительства может возникнуть дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке, что отразится на ценах на товары.

15 апреля сообщалось, что власти Румынии добились от правительства США вывода НПЗ Petrotel, принадлежащего российской компании "Лукойл", из-под действия американских санкций.