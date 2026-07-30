Москва30 июл Вести.Правительство Болгарии объявило две компании "Лукойла" — Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker — объектами, относящимися к национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Novinite.

В публикации говорится, что эта мера позволит властям предотвратить возможные перебои на внутреннем энергорынке.

Замминистра экономики Болгарии Александр Пулев уточнил, что иначе структуры "Лукойла" в стране могли бы вернуться под управление российских владельцев, а это станет потрясен внтуренний топливный рынок из-за введенных США санкций против "Лукойла".

Правительство уважает частную собственность, правительство уважает частные интересы, но руководствуется исключительно и прежде всего интересами болгарских граждан, болгарских домохозяйств и потребителей сказал Пулев

Минфин США ввел санкции против "Лукойла" в ноябре 2025 года. В том же месяце власти Болгарии приняли закон о специальном управляющем активами российской нефтяной компании в стране.