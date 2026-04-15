Москва15 апрВести.Власти Румынии добились от правительства США вывода нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании "Лукойл", из-под действия американских санкций.
Об этом сообщил министр энергетики Румынии Богдан Иван, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне в эфире телеканала Antena 3 CNN.
Глава ведомства подтвердил получение официального документа от американской стороны, который позволяет возобновить деятельность предприятия, приостановленную ранее из-за санкционных ограничений против российского собственника.
Министр уточнил, что завод сможет вернуться к полноценному производственному циклу через 45 дней. Ожидается, что предприятие обеспечит поставки бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для внутреннего потребления.
Иван назвал это решение важнейшим этапом в обеспечении энергетической безопасности страны. Он пояснил, что на долю Petrotel приходится около 21% всего объема производимого в Румынии топлива, что делает НПЗ ключевым инструментом стабилизации национального энергетического рынка.
Кроме того, руководитель министерства обратил внимание на то, что Румыния стала вторым государством в мире после Германии, которому удалось согласовать с США подобные исключения из санкционного режима.
По его словам, запуск мощностей завода позволит не только избежать дефицита горючего, но и существенно снизить розничные цены на АЗС, сделав их более низкими по сравнению с соседними странами региона.
Ранее Министерство финансов США продлило до 29 октября 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей проведение ряда операций с компанией "Лукойл", несмотря на введенные против нее санкции.