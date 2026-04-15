Румыния добилась исключения НПЗ "Лукойла" из санкционного режима Румыния добилась от США исключения завода "Лукойла" из санкционного режима

Москва15 апр Вести.Власти Румынии добились от правительства США вывода нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании "Лукойл", из-под действия американских санкций.

Об этом сообщил министр энергетики Румынии Богдан Иван, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне в эфире телеканала Antena 3 CNN.

Глава ведомства подтвердил получение официального документа от американской стороны, который позволяет возобновить деятельность предприятия, приостановленную ранее из-за санкционных ограничений против российского собственника.

Министр уточнил, что завод сможет вернуться к полноценному производственному циклу через 45 дней. Ожидается, что предприятие обеспечит поставки бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для внутреннего потребления.

Иван назвал это решение важнейшим этапом в обеспечении энергетической безопасности страны. Он пояснил, что на долю Petrotel приходится около 21% всего объема производимого в Румынии топлива, что делает НПЗ ключевым инструментом стабилизации национального энергетического рынка.

Кроме того, руководитель министерства обратил внимание на то, что Румыния стала вторым государством в мире после Германии, которому удалось согласовать с США подобные исключения из санкционного режима.

По его словам, запуск мощностей завода позволит не только избежать дефицита горючего, но и существенно снизить розничные цены на АЗС, сделав их более низкими по сравнению с соседними странами региона.

Ранее Министерство финансов США продлило до 29 октября 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей проведение ряда операций с компанией "Лукойл", несмотря на введенные против нее санкции.