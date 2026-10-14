В Кремле ответили на вопрос об энергоперемирии с Украиной

В Кремле заявили о работе над энергетическим перемирием с Украиной В Кремле ответили на вопрос об энергоперемирии с Украиной

Москва14 окт Вести.Работа по вопросу энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал ранее сделанные заявления американского лидера Дональда Трампа.

В среду Минобороны России сообщило об ударах по двум объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области, которые, по данным ведомства, снабжали электроэнергией объекты, связанные с ВСУ. В связи с этим журналисты спросили у Пескова про энергоперемирие, о котором говорили США.

А о чем заявлялось? Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано? сказал Песков

После того, как на все эти вопросы был дан отрицательный ответ, Песков указал, что "поэтому работа в этом направлении продолжается".

Также он рекомендовал журналистам адресовать конкретные вопросы по поводу этих заявлений самому Трампу, который первым заявил о якобы достижении договоренностей между сторонами.