Москва11 октВести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина якобы уже договорились об энергетическом перемирии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Официально о прекращении ударов по энергетическим объектам не сообщалось ни стороны Москвы, ни со стороны Киева.
В войне между Россией и Украиной немедленно вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны договорились. Не нарушайте его!написал Трамп
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает сохранять открытость к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине.