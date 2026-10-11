Трамп: Россия и Украина условились о немедленном энергетическом перемирии

Трамп заявил, что РФ и Украина условились о немедленном энергетическом перемирии Трамп: Россия и Украина условились о немедленном энергетическом перемирии

Москва11 окт Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина якобы уже договорились об энергетическом перемирии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Официально о прекращении ударов по энергетическим объектам не сообщалось ни стороны Москвы, ни со стороны Киева.

В войне между Россией и Украиной немедленно вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны договорились. Не нарушайте его! написал Трамп

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает сохранять открытость к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине.