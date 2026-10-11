Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине

Песков: Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине

Москва11 окт Вести.Россия остается открытой для предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, может ли проведение президентских выборов на Украине стать толчком к переговорному процессу.

Мы в целом открыты для переговоров​​​. Мы сохраняем нашу открытость сказал Песков

Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин пока никак не ответил на предложение Киева.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если РФ согласится на 60-дневное перемирие.