Песков о переговорах по Черному морю: РФ всегда открыта к диалогу

Песков прокомментировал сообщения о подготовке переговоров по Черному морю Песков о переговорах по Черному морю: РФ всегда открыта к диалогу

Москва2 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона неизменно остается открыта к переговорам. Так он отреагировал на сообщения о якобы ведущейся Турцией и ООН подготовке к переговорам с участием РФ и Украины по прекращению огня в Черном море.

Российская сторона всегда открыта к переговорам сказал Песков

Ранее 2 октября Минобороны России сообщило о поражении на переходе морем в акватории Черного моря морского судна типа "сухогруз", которое доставляло в порт "Одесса" военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.