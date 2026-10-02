Москва2 октВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона неизменно остается открыта к переговорам. Так он отреагировал на сообщения о якобы ведущейся Турцией и ООН подготовке к переговорам с участием РФ и Украины по прекращению огня в Черном море.
Российская сторона всегда открыта к переговорамсказал Песков
Ранее 2 октября Минобороны России сообщило о поражении на переходе морем в акватории Черного моря морского судна типа "сухогруз", которое доставляло в порт "Одесса" военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.