ВС РФ поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ ВС РФ подбили шедший в порт Одесса сухогруз с военным имуществом ВСУ

Москва2 окт Вести.Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по морскому судну, которое следовало по Черному морю с грузом военного имущества и товаров двойного назначения для ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном по итогам ночных ударов.

На переходе морем в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт "Одесса" военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. указали в военном ведомстве

Уточняется, что удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, был поражен ряд других целей на территории Украины.