Песков: РФ готова обсуждать безопасность в Черном море, но переговоров пока нет Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

Москва2 окт Вести.Россия выражает готовность к диалогу со всеми странами по вопросам обеспечения безопасности в Черном море, однако предметных переговоров о двусторонних договоренностях в настоящее время не ведется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли варианты заключения двусторонних соглашений с другими государствами, в том числе с Индией, Египтом и Турцией, представитель Кремля сказал, что Москва "открыта для диалога для всех стран, но каких-либо конкретных разговоров пока не ведется".

Песков также прокомментировал, поступали ли России предложения по безопасности в Черном море от других стран. По его словам, эта тема затрагивалась накануне на заседании дискуссионного клуба "Валдай", и "президент ответил".