Песков: конкретики по инициативе Турции и ООН по Черному морю нет

Песков отреагировал на инициативу Турции и ООН по Черному морю Песков: конкретики по инициативе Турции и ООН по Черному морю нет

Москва2 окт Вести.Конкретных деталей по инициативе Турции и ООН о проведении переговоров с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистами.

Никакой конкретики нет сказал официальный представитель Кремля

По его словам, в Кремле знают об этой инициативе, но Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям.

При этом Песков также заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам.

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором со ссылкой на источники сказано, что Турция и ООН готовят переговоры с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в Черном море.