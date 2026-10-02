Москва2 октВести.Конкретных деталей по инициативе Турции и ООН о проведении переговоров с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистами.
Никакой конкретики нетсказал официальный представитель Кремля
По его словам, в Кремле знают об этой инициативе, но Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям.
При этом Песков также заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам.
Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором со ссылкой на источники сказано, что Турция и ООН готовят переговоры с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в Черном море.