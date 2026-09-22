Песков: Путин на встрече с Эрдоганом обсудил прекращение ударов в Черном море

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Эрдогана Песков: Путин на встрече с Эрдоганом обсудил прекращение ударов в Черном море

Москва22 сен Вести.Турция выдвигала инициативу о прекращении Россией и Украиной ударов по судам в Черном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что поставки российского зерна через Черное море осложнены из-за террористических атак Киева, идет переориентация на другие торговые маршруты.

Вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента [Владимира] Путина и президента [Тайипа] Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке сказал Песков

17 сентября сообщалось, что Турция направила России и Украине проект меморандума, который призван положить конец атакам на суда в Черном море. Детали документа пока не раскрываются.