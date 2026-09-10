Песков подчеркнул, что Москва не начинала атаки на суда в акватории Черного моря

Песков: РФ не была инициатором ударов по судам в Черном море Песков подчеркнул, что Москва не начинала атаки на суда в акватории Черного моря

Москва10 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответственность за начало ударов по судам в Черном море лежит на Киеве.

Песков подчеркнул, что Москва не начинала атаки на суда в акватории Черного моря.

Россия не была инициатором. Я хочу напомнить вам заявление президента Владимира Путина, который сказал, что мы не наносили ударов отметил он в ходе брифинга

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские военные продолжат бить по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ. Вместе с тем он добавил, что это не будет иметь негативных последствий для отношений России и Турции.

В ответ на действия противника ВС РФ бьют по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что попытки возродить зерновую инициативу с помощью моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы и нереальны. По словам главы МИД, эта инициатива, предложенная генсеком ООН Антониу Гутерришом, действовала в одностороннем порядке. Он также напомнил, что Украина постоянно злоупотребляла договоренностями.