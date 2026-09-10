Москва10 сенВести.Вооруженные силы России продолжат уничтожать суда, которые перевозят оружие для украинской армии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, большое количество коммерческих судов в Черном море используется для перевозки всего необходимого украинским войскам.
Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальшесказал Песков
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ поразили два морских судна, осуществлявших доставку грузов для Вооруженных сил Украины, а также буксир, который сопровождал данные сухогрузы.