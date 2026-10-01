Bloomberg: переговоры о прекращении огня в Черном море могут пройти в октябре

Турция и ООН готовят переговоры РФ и Украины о прекращении огня в Черном море Bloomberg: переговоры о прекращении огня в Черном море могут пройти в октябре

Москва1 окт Вести.Турция и ООН планируют организовать переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, встречи могут состояться в первой половине октября. Стороны намерены обсудить возможность прекращения огня в Черном море и координацию мер по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне роста мировых цен на продовольствие.

Посредниками на переговорах, как ожидается, выступят представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога".

Турция и ООН инициировали новые переговоры говорится в сообщении Bloomberg

По данным агентства, ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН прошло закрытое заседание с участием представителей Турции, США и ряда европейских стран. Оно, как отмечает Bloomberg, было направлено на запуск дипломатической инициативы по вопросу безопасности в Черном море.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Вооруженные силы страны наносят удары в Черном море исключительно по военным судам или кораблям, перевозящим военное имущество, что подтверждается вторичными взрывами и детонацией грузов.